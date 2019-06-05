Обновление команды тульского губернатора: лица, задачи, министерства

Тула, , 22:41 — REGNUM Главное событие недели, если не всего наступившего лета, в Тульской области произошло 3 июня. Губернатор Алексей Дюмин пошел на серьезные структурные и кадровые изменения в органах исполнительной власти региона.

Бывший глава комитета по спорту Дмитрий Яковлев станет помощником губернатора. Кандидатуру министра финансов Тульской области Владимира Юдина руководитель региона намерен рекомендовать депутатам облдумы для утверждения на должность председателя местной Счетной палаты.

Еще трое «бывших» будут пробовать себя на других поприщах. Юлия Вепринцева покинула пост министра молодежной политики со словами благодарности губернатору за приобретенный опыт и уверенностью в дальнейшем сотрудничестве. Марина Левина, курировавшая социальные вопросы в качестве зампреда правительства, ушла с напутствием от губернатора:

«Рассчитываю, что опыт, накопленный Мариной Викторовной за время работы в правительстве, будет востребован», — сказал Алексей Дюмин.

Известно, что Марина Левина с успехом участвовала в недавних праймериз «Единой России» и теперь планирует баллотироваться на сентябрьских выборах в областную думу. Так что вопрос дальнейшей востребованности ее опыта предстоит решать избирателям.

Для теперь уже бывшего министра промышленности — директора департамента по промышленности и топливно-энергетического комплекса области Дмитрия Ломовцева у губернатора Алексея Дюмина тоже нашлись подходящие слова:

«Дмитрий Алексеевич теперь будет реализовывать нацпроекты уже непосредственно в практической плоскости — займет одну из руководящих должностей в крупном промышленном холдинге. Свои обширные знания он направит на усиление такого важного участка работы, как диверсификация производства, выпуск гражданской продукции».

Смотрите, кто пришел!

«Губернатор области усилил свою команду и нацелил ее на качественное выполнение нацпроектов, — комментирует политолог, кандидат политических наук Андрей Махрин. — Все, кто придет на освободившиеся места, — специалисты в своих отраслях».

Глава региона напомнил, что в рамках национального проекта в регионе запущен новый этап программы переселения из аварийного жилья, строятся крупные соцобъекты. Глава региона принял решение разделить министерство строительства и ЖКХ на два, первое из которых возглавит Константин Лопухов, второе — Олег Дючков. А курировать эту «компанию» будет бывший министр раздвоенного ведомства Элеонора Шевченко. Она назначена на должность заместителя председателя правительства Тульской области.

Лопухов имеет хороший управленческий опыт. Два года возглавлял мэрию Плавска, позднее был замом главы муниципального района. С 2015 года занимал должность генерального директора Фонда капитального ремонта региона.

Дючков — далеко не новичок в жилищно-коммунальной сфере. С 2017 года он был заместителем министра — директором департамента ЖКХ Тульской области, а ранее занимал пост гендиректора «Областного единого информационного-расчетного центра».

Здесь губернатору понадобилось усиление, прежде всего, из-за значимости отрасли. ЖКХ — вопрос проблемный для всей страны, и Тульская область — не исключение. Жалобы от граждан поступают еженедельно. В этой сфере необходимо точечное и оперативное решение проблем, поэтому и разделение министерств оправдано.

«Строительство и ЖКХ — сферы хоть и близкие, но в каждой из них необходимо решать огромный объем задач, а в рамках одного министерства сделать это чрезвычайно сложно, — считает ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов. — Особенно в условиях реализации национального проекта по переселению из аварийного жилья. Любой нацпроект требует особого внимания и контроля. Поэтому данный шаг вполне рационален и ожидаем. Тем более что куратор обоих министерств все равно остается прежний».

По мнению представителя строительной отрасли, генерального директора ЗАО «Внешстрой» Николая Афанасьева, решение о разделении министерств назрело давно:

«Операторы строительного рынка встретили его положительно».

Научно-промышленный симбиоз

Отдельного внимания заслуживают перемены в промышленности региона. Дюмин, оглашая решение в этой сфере, напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия должна обеспечить технологический суверенитет.

«Нужна крепкая связка науки и промышленности. Предприятиям необходимо модернизироваться, внедрять новые технологии. И наука должна получить заказчика в лице наших промышленных предприятий. А эффективное управление этим симбиозом обеспечит новое министерство промышленности и науки», — заявил губернатор.

Новое ведомство возглавит Андрей Платов. На публике вновь назначенный министр особо не светился, однако известно, что инженер-исследователь в личном деле имеет несколько разработок, которые поставлены на серийное производство. В послужном списке Платова также имеется должность советника гендиректора научно-производственного объединения «Стрела». Предыдущий опыт должен помочь чиновнику в решении поставленных задач.

Губернатор, наверняка, тщательно подходил к выбору кандидата на пост руководителя нового министерства промышленности и науки. Дюмин возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Промышленность». На ее заседаниях обсуждают вопросы модернизации производств, активного внедрения в промышленность новых технологий. Это очень непростые задачи, и о них представители Тульской области, кстати, планируют говорить на Петербургском экономическом форуме. Словом, от профильного министра зависит очень многое, и Андрею Платову нужно стать серьезной опорой для главы региона.

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«Нам нужен каждый»

Демографическая ситуация в регионе объективно непростая. На недавнем совещании с полпредом ЦФО Игорем Щеголевым Алексей Дюмин напомнил, что Тульская область — самый возрастной регион страны. Теперь курировать вопросы демографии будет Ольга Гремякова. С учетом требований времени ее задачей станет перезагрузка системы социальной поддержки, обеспечение ее эффективности и результативности.

На бывшего аудитора Счетной палаты Тульской области возложена огромная ответственность: отслеживать эффективность всех пилотных проектов сферы, искать новые способы «пробуждения» молодежи на создание семьи и рождение детей. А это, как признался губернатор, сегодня самая сложная задача.

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Вовлечь максимальное количество молодежи во все наиболее значимые процессы в развитии региона — теперь главная задача Алексея Давлетшина — нового министра молодежной политики. Губернатор дал ему четкий посыл: работать не только с самыми активными и одаренными, а со всеми молодыми людьми. Как говорится, нам нужен каждый.

Продвижением спорта, ЗОЖ и физкультуры в регионе займется новый глава комитета по спорту Николай Ивашков. Здесь главная задача — обеспечить массовость. У Тульской области есть заметные успехи в спорте высоких достижений. Здесь уместно вспомнить исторический выход «Арсенала» в Лигу Европы.

Дюмин известен своей любовью к спорту и, что важно, он не зацикливается только на футболе и хоккее. Комментируя новые назначения, он сказал, что развивать надо все виды спорта, чтобы каждый мог найти занятие по душе и привыкал к здоровому образу жизни с детства. Ивашков как лучший муниципальный служащий 2017 года и экс-председатель комитета по спорту и молодежной политики Новомосковска должен продемонстрировать свои умения на более высоком уровне. Тем более что второй по значимости город Тульской области за последние три года демонстрирует успехи в этой сфере (детско-юношеские турниры по хоккею, футбол, фигурное катание, каратэ и др.).

В нацпроекте «Демография» есть пункт «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». Это станет зоной ответственности помощника губернатора по спорту Дмитрия Яковлева. Он будет заботиться о возведении новых хоккейных коробок, кортов, площадок для волейбола, баскетбола и т.д.

Доверие людям в погонах

«Губернатор усилил прежде всего проблемные отрасли, в которых необходимо навести порядок и придать им новое ускорение. Это два больших блока — социальная политика и ЖКХ. Аварийные дома, ветхие коммуникации, высокая смертность, безработица, миграция молодежи, ускоренное старение населения — вот темы, которые волнуют жителей Тульской области. Соответственно, назначенцы — не новички в этих сферах, им дали возможность проявить себя, — отмечает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов. — Учитывая, что Тульская область будет первым регионом, где обкатается инициатива по созданию ситуационного центра с функциями координации действий органов исполнительной власти в кризисных ситуациях, учреждение отдельного комитета по региональной безопасности выглядит логичным шагом».

Этим структурным новшеством тульский губернатор решает давнишний вопрос размытости полномочий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. Новое ведомство возглавит человек в погонах, бывший спасатель и экс-начальник управления МЧС по Костромской области Сергей Косов.

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Взвешенный подход

Объявив новые назначения, губернатор Алексей Дюмин сделал особый акцент на том, что изменения в структуре правительства нацелены на достижение задач, поставленных перед регионом в рамках нацпроектов:

«Именно этого я жду от обновленной команды».

Напомним, июньские перестановки — не первые за время губернаторства Дюмина. В прошлом году были серьезно усилены позиции молодых «технократов» Вячеслава Федорищева и Валерия Шерина. В целом же управленческий стиль Дюмина характеризуется предельной взвешенностью в принятии кадровых решений. Четко продуманными выглядят и нынешние перемены.

«Алексей Дюмин — не сторонник поспешных решений. Реализация нацпроектов потребовала серьезного укрепления исполнительной власти, которая будет отвечать за достижение достаточно амбициозных показателей. Необходимо работать на результат, а для этого нужно обновление», — считает Евгений Крылов.

Николай Евдокимов отмечает, что в кадровых перестановках не следует искать сложные формулы межэлитной борьбы.

Если проследить за политической деятельностью тульского губернатора с 2016 года, то прослеживается его принцип — не делить подчиненных на «своих» и чужих». Главные критерии оценки — компетентность и эффективность специалиста. Или, как Алексей Дюмин озаглавил свое Послание на этот год, — инициатива, эффективность, ответственность.

«Кадровые изменения — нормальная часть любого управленческого процесса. Тем более, что в рамках региональной системы ключевым субъектом политики и управления всегда остается губернатор», — говорит Евдокимов.

Специалисты не исключают и дальнейших перемен в органах исполнительной власти Тульской области.

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