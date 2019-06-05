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Трамп надеется, что у Ирландии «всё получится» с границей после Brexit

Политика

«Я знаю, что это большой спор в деле Brexit»

Дублин, 5 июня 2019, 21:46 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что у Ирландии «всё получится» по вопросу границы с Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС, 5 июня передает агентство Reuters.

«Я знаю, что это большой спор в деле Brexit. Я уверен, что все получится», — заявил Трамп журналистам в аэропорту «Шаннон» в Ирландии.

Трамп намерен встретиться с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром. Ожидается, что основным вопросом встречи станет именно Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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