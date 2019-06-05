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Оптимист. Пушков о смерти «имперского проекта России» в устах Зеленского

Политика

Ждать членства от Евросоюза бедной Украине придётся очень долго

Оптимист. Пушков о смерти «имперского проекта России» в устах Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Зеленский

Москва, 5 июня 2019, 21:34 — REGNUM  Долго придётся ждать бедной Украине, ответил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на заявление украинского президента Зеленского о смерти «российского имперского проекта» в случае членства Украины в Евросоюзе.

Об этом российский политик и дипломат сообщил 5 июня на своей странице в Twitter, отреагировав на заявление, сделанное Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В частности, президент Украины заявил, что членство страны в ЕС гарантирует ее независимость и смерть «российского имперского проекта».

«Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского не оправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС», — написал Алексей Пушков.

Напомним, Евросоюз не спешит предоставлять Украине своё членство, предпочитая выкачивать из неё природные и людские ресурсы без обязательств со своей стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Буйство фантазий. Зеленскому ответили на «смерть имперского проекта России»

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