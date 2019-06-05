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Си Цизиньпин назвал Владимира Путина своим близким другом

Политика

Российско-китайские отношения укрепляются

Си Цизиньпин назвал Владимира Путина своим близким другом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Москва, 5 июня 2019, 20:53 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина своим близким другом. Об этом он заявил сегодня, 5 июня, по итогам переговоров с политическим руководством России в Кремле.

По словам Си Цзиньпина, у него с президентом России Владимиром Путиным установились тесные контакты по рабочим вопросам и глубокая личная дружба.

«За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня — самый близкий друг и хороший коллега», — рассказал Си Цзиньпин.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот между двумя странами достиг $108 млрд.

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Российско-китайские отношения
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