Си Цизиньпин назвал Владимира Путина своим близким другом

Москва, , 20:53 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина своим близким другом. Об этом он заявил сегодня, 5 июня, по итогам переговоров с политическим руководством России в Кремле.

По словам Си Цзиньпина, у него с президентом России Владимиром Путиным установились тесные контакты по рабочим вопросам и глубокая личная дружба.

«За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня — самый близкий друг и хороший коллега», — рассказал Си Цзиньпин.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот между двумя странами достиг $108 млрд.