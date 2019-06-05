Скворцова считает, что Счетная палата ошиблась в подсчетах зарплат медиков

Москва, , 20:24 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты РФ о якобы неисполнении указа о повышении заработной платы среднему и младшему персоналу в 50 из 85 субъектов Федерации.

«Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счётной палаты», — сказала Скворцова журналистам.

Чиновница напомнила, что выполнением указа считается выполнение с 5%-отклонением, то есть на 95%.

По данным Скворцовой, указ в его части о повышении заработных плат врачам выполнен во всех 85 субъектах Федерации. По среднему медицинскому персоналу также выполнен во всех 85 субъектах.

«По младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10%», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России заявила, что майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года в части повышения заработных плат среднему и младшему медицинскому персоналу не были выполнены в 50 из 85 регионов страны.