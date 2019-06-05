В ДНР оценили слова Зеленского: «Порошенко передал ему свои методички»

Москва, , 20:37 — REGNUM Заявления Киева о якобы имевшей место гибели 4 и 5 июня гибели трёх украинских военных являются ложью и элементом пропаганды. Об этом при помощи телемоста заявил начальник пресс-службы народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это не объективные данные по поводу потерь. Они этим «балуются» очень долго. Даже их прокурор неоднократно заявлял, что их небоевые потери в десятки раз превосходят боевые. А они подводят статистику, что это якобы потери из-за обстрелов с нашей стороны», — отметил представитель ДНР.

Также Безсонов обратил внимание на то, что заявления нового президента Украины Владимира Зеленского всё больше напоминают слова его предшественника Петра Порошенко. При этом в украинских СМИ муссируются те же пропагандистские идеи, что и в 2014 году, когда бывший президент Украины только пришёл к власти.

«Такое впечатление, что Порошенко передал ему свои методички. Риторика украинских СМИ такая же, как в 2014 году, будто мы сами себя обстреливаем. Миномёты — это не камни, они стреляют очень громко. Если бы миномёты стреляли с нашей территории, было бы большое возмущение жителей на нашей территории», — сказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, избрание Зеленского президентом Украины не принесло жителям Донбасса никаких положительных изменений. Более того, интенсивность обстрелов на границе Донецкой Народной Республики только увеличилась.

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