Эксперты: «Дюмин – один из наиболее влиятельных российских губернаторов»

Тула, , 20:13 — REGNUM Глава Тульской области Алексей Дюмин на сегодняшний день является одним из наиболее влиятельных российских губернаторов, считают эксперты «Центра политической конъюнктуры» (ЦПК). Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦПК докладе «Алексей Дюмин. Отзывчивый силовик» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Дюмин — выходец из силовых структур, долгое время работал в службе безопасности президента РФ, в том числе — её руководителем. Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области он был назначен 2 февраля 2016 года — с должности заместителя министра обороны. Но, как отмечают эксперты, силовое прошлое сыграло в плюс и в работе нового главы региона, и в его позитивном восприятии со стороны жителей.

Само назначение Дюмина однозначно трактовалось как «карт-бланш лично от президента», тем более что близость к главе государства сопровождалась максимальной отдалённостью от связей с теми или иными группировками Тульской области. «На таком фоне Дюмин мог провести любые преобразования в регионе, однако он не стал делать резких шагов и выбрал путь поступательных изменений», — говорится в тексте доклада.

Дюмин положил в основу свой работы программу социально-экономического развития области — пожалуй, впервые этот документ был разработан с участием профильных экспертов и «неравнодушных жителей региона». С первых же месяцев работы он стал активно привлекать в регион и крупные федеральные структуры с масштабными инвестициями, например — «Ростех» и «Роснефть». Расположения избирателей он добился и за счёт ряда имиджевых проектов: возрождения тульского Суворовского училища, создания научных рот на оборонных предприятиях региона. И на протяжении всех семи месяцев до выборов явно ощущалась поддержка Дюмина со стороны Владимира Путина, который открыто говорил, что если все планы удастся реализовать, Тульская область окажется в лидерах.

«С учетом бэкграунда Дюмина один из акцентов в ходе кампании был сделан на слове «сила», что вызвало в основном позитивную реакцию у жителей. В контексте обсуждения программы развития регулярно звучал посыл о том, что «Тульская область — это земля силы и талантов», а одним из предвыборных девизов стала фраза «Сильный лидер — сильный регион», — вспоминают эксперты. Напомним, что фраза «Сильный президент — сильная Россия» стала лозунгом предвыборной кампании Путина в 2018 году.

По оценке ЦПК, Дюмин успел показать себя как эффективный управленец, пользующийся прямой поддержкой президента и заинтересовать область проектами по развитию региона. На выборах в сентябре 2016 года голоса за него отдали 84% избирателей.

Стиль управления Алексея Дюмина политологи описывают как «педантичность и отзывчивость без лишних эмоций». Четкое выполнение поставленных задач он ставит на первый план. Как и большинство других губернаторов новой волны, отличается особой дотошностью и стремлением вникнуть в детали каждой проблемы, которую ему требуется разрешить. «В то же время он выглядит очень человечно и не слишком авторитарен для классического силовика», — подчёркивается в исследовании.

Несмотря на то, что публичность даётся Дюмину нелегко, в чём он и сам честно признаётся, в работе губернатора Тульской области постепенно усиливается акцент на коммуникациях с населением: он лично посетил почти все районы области, ввёл ежемесячный «Час контроля», на котором обращения граждан рассматриваются с участием заявителей и ответственных чиновников, обязал членов правительства, депутатов и руководство муниципалитетов сформировать единый график приема и встреч с жителями, инициировал создание специального портала «Открытый регион 71» для приема жалоб. А в последнее время, что уже заметили федеральные СМИ и соцсети, не только больше общается с жителями, но и сделал боле неформальным свой стиль одежды: «губернатор теперь нередко появляется без галстука, в рубашке или элегантном кардигане, который заменяет пиджак».

Дюмин сохраняет прочные аппаратные позиции на федеральном уровне, а внутри региона обеспечил полную управляемость, почти не меняя состав команды. «Образ силовика, близкого к президенту, вместе с системным и педантичным подходом к работе позволил ему быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом. Способность четко выполнять обещания, в свою очередь, помогла добиться довольно высокой популярности у населения», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Целеустремлённый администратор»), Курганской области Вадима Шумкова («Антикризисный менеджер»), Сахалинской области Валерия Лимаренко («Системный руководитель») и Курской области Романа Старовойта («Бескомпромиссный контролёр»), главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).