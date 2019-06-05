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«Говорили полтора часа» — Трамп рассказал о встрече с принцем Чарльзом

Политика

«Он хочет, чтобы у будущих поколений был климат, который будет хорошим климатом, а не катастрофой, и я с этим согласен»

«Говорили полтора часа» — Трамп рассказал о встрече с принцем Чарльзом
Дональд и Мелания Трамп, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла. Уинфилд-хаус, Лондон, 4 июня 2019 года

Лондон, 5 июня 2019, 19:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп был впечатлен встречей с британским принцем Чарльзом в ходе визита в Великобританию, 5 июня передает агентство Reuters.

«Мы собирались провести 15-минутную встречу, а говорили полтора часа, и большую часть разговора вел он», — сообщил Трамп журналистам.

По словам президента США, его разговор с Чарльзом касался «изменения климата… и архитектуры».

«Он хочет, чтобы у будущих поколений был климат, который будет хорошим климатом, а не катастрофой, и я с этим согласен», — отметил Трамп.

Тем не менее президент США заявил, что считает неправильным говорить о «глобальном потеплении», потому что «это не работает» — нужно говорить об «экстремальной погоде» в мире.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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