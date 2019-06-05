Среда, 5 Июня 2019 года
19:39:03 МСК

«Он великолепен» — Трамп считает принца Гарри «потрясающим парнем»

Политика

Президенту США понравилась правящая династия Великобритании

Лондон, 5 июня 2019, 19:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отозвался в самых комплиментарных выражениях обо всех членах британской королевской семьи, с кем ему удалось встретиться в ходе визита в Великобританию, и особенно отметил принца Гарри, 5 июня передает агентство Reuters.

«Он потрясающий парень… Я считаю, что он великолепен», — заявил Трамп журналистам.

Также Трамп заявил, что считает «очень милой» супругу принца Гарри Меган Маркл, и никогда не называл её «противной».

Читайте также: «Она очень милая!» — Трамп отрицает, что оскорбил Меган Маркл

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить