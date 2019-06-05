«Она очень милая!» — Трамп отрицает, что оскорбил Меган Маркл

Лондон, , 19:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл «противной» Меган Маркл, супругу британского принца Гарри, — его слова неправильно поняли, 5 июня передает агентство Reuters.

Трамп отметил, что его фраза «я не знал, что она противная (nasty)» значила, что госпожа Маркл настроена «против него (nasty about me)», а не к его отношению к герцогине Сассекской.

«Это плохо для меня, быть ей неприятным… Она очень милая!» — заявил Трамп в беседе с журналистами.

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