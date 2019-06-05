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Найджел Фарадж отказался от коалиции с Сальвини в Европарламенте

Политика

Фракция сторонников национальных суверенитетов будет меньше, чем предполагалось

Найджел Фарадж отказался от коалиции с Сальвини в Европарламенте
Gage Skidmore
Найджел Фарадж

Лондон, 5 июня 2019, 19:06 — REGNUM  Партия Brexit не присоединится к альянсу сторонников национальных суверенитетов в Европарламенте, заявил ее лидер Найджел Фарадж в среду, 5 июня, передает Affari Italiani.

Фараджу, по его словам, не понравилось, что участники этого альянса сделали достоянием публики факт их переговоров. Он отметил, что считает это недопустимым и что никаких обещаний он не давал, а из заявлений лидеров альянса можно было сделать противоположные выводы.

Ранее лидер данного альянса вице-премьер Италии Маттео Сальвини говорил, что фракция в Европарламенте может увеличиться с нынешних 77 до 100−150 депутатов, а также упоминал успехи Фараджа, ни разу, впрочем, не заявив ничего определенного.

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