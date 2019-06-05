Новый «караван мигрантов» выдвинулся в сторону США

Сьюдад-Идальго, Мексика, , 18:51 — REGNUM Новый «караван мигрантов» из Центральной Америки выдвинулся из мексиканского Сьюдад-Идальго в сторону США, 5 июня передает агентство Associated Press.

В группу вошли примерно 1000 беженцев, перешедших на мексиканскую сторону границы из Гватемалы днем ранее, 4 июня.

Мексиканские власти зарегистрировали мигрантов на границе и не препятствуют их передвижению. Дорога до границы с США может занять у беженцев несколько недель.

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