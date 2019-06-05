Есть несколько претендентов: Зеленский выбирает нового министра обороны

Киев, , 18:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны.

Об этом журналистам сказал сегодня, 5 июня, представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово — за президентом», — сказал Стефанчук.

Вместе с тем представитель Зеленского в Раде не стал уточнять фамилии кандидатов. Он подчеркнул, что если бы парламент нынешнего созыва проголосовал за увольнение Степана Полторака с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же, а так ситуация зависла.

Сегодня, 5 июня, профильный комитет Верховной рады — по вопросам национальной безопасности и обороны, не поддержал представление президента об увольнении министра обороны Степана Полторака. Таким образом, скорее всего, министра обороны можно будет сменить только по итогам досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля.

Согласно законодательству Украины, кандидатуры министров обороны и иностранных дел вносит президент, остальных членов правительства определяет правящая парламентская коалиция.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после инаугурации, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначив на этот пост Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.