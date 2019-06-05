В Астраханской области появились первые кандидаты на пост губернатора

Астрахань, , 18:30 — REGNUM Документы о выдвижении кандидата на должность губернатора Астраханской области подали Герман Даниленко и Игорь Гурбо. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Оба претендента подали документы 5 июня в порядке самовыдвижения. Рабочая группа приступила к проверке документов.

Выборы состоятся 8 сентября 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о старте губернаторской предвыборной кампании избирком также объявил 5 июня. Прошлый губернатор Александр Жилкин ушёл в отставку в сентябре 2018 года. С 28 сентября 2018 года обязанности губернатора исполнял Сергей Морозов. Однако 5 июня 2019 года Морозов подал президенту Владимиру Путину заявление об отставке.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Бабушкин, экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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