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В Астраханской области появились первые кандидаты на пост губернатора

Политика

Два самовыдвиженца подали документы в первый день кампании

Астрахань, 5 июня 2019, 18:30 — REGNUM  Документы о выдвижении кандидата на должность губернатора Астраханской области подали Герман Даниленко и Игорь Гурбо. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Оба претендента подали документы 5 июня в порядке самовыдвижения. Рабочая группа приступила к проверке документов.

Выборы состоятся 8 сентября 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о старте губернаторской предвыборной кампании избирком также объявил 5 июня. Прошлый губернатор Александр Жилкин ушёл в отставку в сентябре 2018 года. С 28 сентября 2018 года обязанности губернатора исполнял Сергей Морозов. Однако 5 июня 2019 года Морозов подал президенту Владимиру Путину заявление об отставке.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Бабушкин, экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин: биография

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Выборы губернатора Астраханской области – 2019
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