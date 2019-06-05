Киев абсолютно бесправен в отношениях с Брюсселем — эксперт

Киев, , 18:17 — REGNUM В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что официальный Киев «не будет делать резких движений во внешней политике». Об этом 5 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

«Таким образом, Украина легитимизировала в отношении себя то отношение, которое сложилось, — асимметрия, когда есть обязательства, но нет прав. У ЕС есть в отношении нас права, но нет обязательств. Происходили встречи с людьми, которые в скором времени уйдут на политический покой… В последние годы Украина в отношениях с Европейским союзом превратилась в самую молодую и самую бесправную невесту, которую даже не признают, как таковую, как родственницу и не пускают на порог», — сказал Финько.

По его словам, Киев абсолютно бесправен в отношениях с Брюсселем. Украина получает только критические замечания в свой адрес.

«Критика украинской власти за коррупцию уместна, но в значительной мере эта критика маскирует отсутствие у ЕС готовности взять на себя какие-либо обязательства относительно Украины. В течении последнего периода оказалось, что Украина — не только не Россия, она не Болгария, не Румыния, она не Литва, не Польша, она — совершенно бесправная в отношениях с официальными европейскими инстанциями», — добавил Финько.

Он упрекнул Брюссель за отсутствие определенности в перспективах Украины стать членом ЕС.

«Мы укореняем состояние нашей бесправности, когда отношения Украины и ЕС формируются по принципу: у ЕС есть право на критику Украины и отсутствие каких-либо обязательств. У Украины нет никаких прав перед Европейским союзом… На сегодня европейское направление украинской внешней политики, которое на протяжении длительного периода выдавался как чуть ли ни единственный успех власти, которая отходит в прошлое, является полным провалом. Нет никакой определенности в политике ЕС. Такая ситуация устраивает людей в Брюсселе», — пояснил Финько.

Как сообщалось, 4−5 июня президент Зеленский осуществляет первый иностранный визит в Брюссель. По данным пресс-службы Зеленского, глава украинского государства встретился с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Также Зеленский встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.