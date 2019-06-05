У Зеленского нет пространства для манёвра по вопросу о Донбассе – Мигранян

Москва, , 18:30 — REGNUM Народ Украины не консолидирован и находится под давлением националистически и антироссийски настроенных элитных групп, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Быть политиком и играть политика — совершенно разные вещи, — сказал Мигранян. — Народ Украины находится в одном измерении, а политические круги — в другом. Народ не консолидирован и не структурирован и находится под мощным давлением элитных групп, которые настроены антироссийски и националистически, и пространства для манёвра у Зеленского очень мало. Поэтому он, скорее всего, будет под давлением этих кругов, и ему надо искать собственную опору. Украина — расколотая страна, ожидания её жителей вполне конкретны, и он не может их постоянно обманывать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с приходом новой власти на Украине ситуация в Донбассе не улучшилась, напротив, количество обстрелов в этом регионе возросло.

«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на Юго-Востоке Украины», — сказала дипломат.

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