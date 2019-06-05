Среда, 5 Июня 2019 года
18:18:37 МСК

Суданская оппозиция утверждает о 100 погибших при разгоне лагеря в Хартуме

Политика

Подтверждения этой информации нет

Хартум, 5 июня 2019, 18:11 — REGNUM  Оппозиция в Судане утверждает, что число жертв разгона палаточного лагеря в столице страны городе Хартуме возросло до 100 человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей Судана.

Напомним, что ранее сообщалось о 60 погибших при разгоне палаточного лагеря в Хартуме. Теперь утверждается, что погибших сотня, так как 40 тел были извлечены из реки Нил.

«Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении», — заявляют в Комитете.

Также утверждается, что 326 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армия Судана утром 3 июня приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий министерства обороны страны в центре Хартума. Войска применяли огнестрельное оружие.

Подтверждённой информации о числе жертв и пострадавших нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить