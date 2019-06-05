Суданская оппозиция утверждает о 100 погибших при разгоне лагеря в Хартуме

Хартум, , 18:11 — REGNUM Оппозиция в Судане утверждает, что число жертв разгона палаточного лагеря в столице страны городе Хартуме возросло до 100 человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей Судана.

Напомним, что ранее сообщалось о 60 погибших при разгоне палаточного лагеря в Хартуме. Теперь утверждается, что погибших сотня, так как 40 тел были извлечены из реки Нил.

«Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении», — заявляют в Комитете.

Также утверждается, что 326 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армия Судана утром 3 июня приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий министерства обороны страны в центре Хартума. Войска применяли огнестрельное оружие.

Подтверждённой информации о числе жертв и пострадавших нет.