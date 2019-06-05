Наступление сирийской армии на северо-западе страны развивается успешно

Дамаск, , 17:53 — REGNUM Сирийская арабская армия 3 июня возобновила наступление в северо-западном регионе Сирии после сорванного джихадистами 48-часового прекращения огня вдоль оси Идлиб-Хама. Это наступление развивается успешно. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Мasdar News.

Первым был взят город Аль-Касабия. Операция по штурму города проводилась при поддержке российской авиации. На следующий день, 4 июня, Сирийская арабская армия овладела еще тремя городами: Хамиратом, Каратой и Харданом.

В настоящее время сирийские военные наносят мощные ракетно-артиллерийские удары по ключевой вершине холма Таль-Сахер, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга стратегического города Кафр-Набудех. Как только Таль-Сахер будет захвачен, Сирийская арабская армия будет брать штурмом другой стратегический город Аль-Хобейт, который является первым крупным городом на юго-западе Идлиба.

Источник издания в сирийской армии также сообщил, что турецкие военные увеличили поддержку боевиков на северо-западе Сирии. Они направляют больше оружия и боеприпасов боевикам в попытке остановить наступление Сирийской арабской армии в провинции Идлиб.