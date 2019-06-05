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Президент Мексики «полон оптимизма» по поводу переговоров в Вашингтоне

Политика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет сохранить «хорошие отношения» с администрацией Трампа

Мехико, 5 июня 2019, 17:48 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил на пресс-конференции в Мехико, что «полон оптимизма» в отношении переговоров с США о пошлинах на мексиканские товары, 5 июня передает агентство Reuters.

Мексиканский президент отметил, что намерен поддерживать «хорошие отношения» с администрацией президента США Дональда Трампа, однако будет «твердо» отстаивать позицию по тарифам и миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп уже заявил, что 10 июня введет пошлины на мексиканские товары из-за нелегальной миграции. В настоящий момент в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Мексики.

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Американо-мексиканские отношения
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