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В Крыму прогнозируют продолжение распада Украины

Политика

Этот процесс ускорит закон об исключительности украинского языка в стране, считает глава Крыма

Ялта, Крым, 5 июня 2019, 17:44 — REGNUM  Принятие закона об исключительности украинского языка продолжит распад Украины. Такое мнение 5 июня журналистам в Ялте высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Украина закон приняла об исключительности украинского языка. Это продолжение той политики, которая уже привела к первой волне распада страны. Если украинские власти не поймут этого, то вполне возможно, что и дальше такая ситуация будет продолжаться», — отметил глава РК.

По его словам, в этой ситуации большая часть населения Украины, говорящая и думающая на русском языке признаётся людьми второго сорта.

«Они дискриминируются по профессиональному признаку. У такой страны никаких перспектив развития не будет», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что правительству и Министерству финансов РФ будет предложено предусматривать в федеральном бюджете средства на защиту сограждан, попавших в трудную ситуацию за рубежом.

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