Жириновский прогнозирует Украине балканизацию как часть уничтожения России

Москва, , 17:43 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует Украине распад и переход ее территорий соседним странам — России, Польше, Венгрии и Румынии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

«Украина хочет европеизации, а получит балканизацию. По примеру Югославии, которая была насильно разделена на части, распадется и Украина. Крым уже вернулся в Россию, Донбасс — де-факто независим, Польша хочет вернуть Восточные Кресы, Венгрия ищет возможности вернуть Закарпатье, Румыния — Северную Буковину», — рассуждает Жириновский.

При этом, по мнению депутата Госдумы, «это всё — часть большой программы по уничтожению России».

«Начали с расчленения Российской империи, потом — СССР. Сейчас дробят и настраивают друг против друга бывшие союзные республики и славянские государства как Югославия. Нам нужно жестко навести порядок!» — подчеркнул он.