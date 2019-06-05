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Жириновский прогнозирует Украине балканизацию как часть уничтожения России

Политика

Территории отойдут четырем странам

Жириновский прогнозирует Украине балканизацию как часть уничтожения России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 5 июня 2019, 17:43 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует Украине распад и переход ее территорий соседним странам — России, Польше, Венгрии и Румынии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

«Украина хочет европеизации, а получит балканизацию. По примеру Югославии, которая была насильно разделена на части, распадется и Украина. Крым уже вернулся в Россию, Донбасс — де-факто независим, Польша хочет вернуть Восточные Кресы, Венгрия ищет возможности вернуть Закарпатье, Румыния — Северную Буковину», — рассуждает Жириновский.

При этом, по мнению депутата Госдумы, «это всё — часть большой программы по уничтожению России».

«Начали с расчленения Российской империи, потом — СССР. Сейчас дробят и настраивают друг против друга бывшие союзные республики и славянские государства как Югославия. Нам нужно жестко навести порядок!» — подчеркнул он.

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Украина и Польша
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