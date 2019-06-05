Ставропольский избирком принял документы от второго кандидата в губернаторы

Ставрополь, , 17:40 — REGNUM Число претендентов на пост губернатора Ставропольского края выросло до двух — 4 июня краевая избирательная комиссия приняла документы от Николая Кряжева, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Николай Кряжев намерен баллотироваться от «Коммунистической партии социальной справедливости». 4 июня он сдал в избирком пакет документов, необходимый для выдвижения.

Ранее, 3 июня, документы на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Ставропольского края в избирком подал действующий глава региона Владимир Владимиров, выдвинутый реготделением «Единой России».

Отметим, что официальный старт избирательной кампании был дан краевой думой 30 мая. Документы от кандидатов на выдвижение облизбирком принимает до 1 июля.

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