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Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России

Политика

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Брюсселе

Брюссель, 5 июня 2019, 17:39 — REGNUM  Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.

Кроме того, Зеленский заявил, что предоставление Украине членства в ЕС откроет двери к «демократическим переменам» в России.

Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, это первый визит нового президента Украины.

По мнению Зеленского, евроинтеграция обеспечит Украине независимость, благосостояние ее граждан и ускоренный экономический рост.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве», — приводит текст выступления Зеленского администрация президента на официальной странице в Twitter.

Напомним, с момента провозглашения Киевом в 2014 году полной и безоговорочной евроинтеграции Украина официально стала беднейшей страной Европы, перегнав по скорости обнищания населения даже прежнего лидера евроинтеграции Молдавию.

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Евроинтеграция Украины
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