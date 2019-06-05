Петербург соскучился по политической конкуренции — кандидат в губернаторы

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Санкт-Петербург соскучился по политической конкуренции, что и вызвало такой всплеск активности накануне губернаторских выборов. Так объяснил депутат Заксобрания и самовыдвиженец в губернаторы Михаил Амосов тот факт, что уже 16 человек подали документы в Горизбирком, желая стать градоначальниками.

«Это важные выборы для Петербурга, и как-то народ соскучился по конкуренции, мне кажется. Поэтому такое большое количество людей», — считает Амосов.

Сам Амосов недавно покинул «Яблоко», основал «Движение демократического обновления», но на выборы идет от партии «Гражданская платформа». Эту договоренность депутат объяснил давним знакомством с председателем федерального политкомитета партии Рифатом Шайхутдиновым. Первый контакт установился еще в 1990-е, когда они работали над пересмотром итогов приватизации.

«С тех пор мы с ним знакомы. Я позвонил, сказал, что партия, насколько знаю, не имеет кандидата на этих выборах, как бы они отнеслись к тому, чтобы поддержать меня, тем более, что я в прессе какие-то телодвижения уже начал. Мы уже готовили команду сборщиков 76 тысяч подписей петербуржцев, не далее, как в пятницу, у нас была последняя группа людей, с которой мы проводили инструктаж. Но когда стало понятно, что есть возможность пойти от «Гражданской платформы», то мы, естественно, пошли по этому пути», — рассказал Амосов.

По его словам, 85% участников «Движения демократического обновления» высказались за этот вариант.

По мнению Михаила Амосова, до бюллетеня доберется не более пяти человек. Он связывает это со сложностью прохождения муниципального фильтра. Каждому кандидату необходимо собрать более 160 подписей муниципальных депутатов, большинство из которых являются представителями «Единой России».

«Это очень непростая задача. Если 5 человек умножить на 160 — это сумасшедшее уже количество, а будут же депутаты, которые ни за кого не подпишутся. Так что 5, может быть, 6 человек теоретически будут допущены. Реалистичный прогноз — это от 4 до 6 кандидатов», — полагает Амосов.

Он добавляет, что для небольших партий участие в выборах также важно, чтобы избежать аннулирования регистрации.

Напомним, на сегодня документы в Горизбирком подали уже 16 человек: депутат Госдумы Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Наталья Тихонова, Олег Капитанов, Михаил Амосов, врио губернатора Александр Беглов, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев, глава регионального исполкома ОНФ Павел Созинов, экс-председатель «Пиратской партии» Павел Рассудов, а также еще менее известные персонажи на политическом поле — Андрей Алескеров («Патриоты России»), Владимир Григорьев («Гражданская сила»), Владимир Козыро («Демократическая партия России»), Николай Заборовский («Партия прогресса»), Любовь Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Андрей Петров («Родина»), Виктор Перов («Партия социально защиты»). Депутат ЗакСа Борис Вишневский планирует сделать это 6 июня, что сделает его 17-м выдвиженцем.

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