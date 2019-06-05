Матвиенко поддержала идею гостиничного сбора в Санкт-Петербурге

Ялта, Крым, , 17:31 — REGNUM Гостиничный сбор — общемировая практика, при которой гостиница вычитает определённую сумму из платежей отдыхающих. Об этом 5 июня на заседании международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, комментируя инициативу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в северной столице.

По её словам, введение гостиничного сбора позволит привлечь дополнительные средства на восстановление уникальных памятников истории и культуры.

«Я поддерживаю предложение Александра Дмитриевича Беглова… Эти средства идут по защищённой статье и направляются на развитие курортной инфраструктуры, туристической, на реставрацию, восстановление памятников архитектуры и культуры», — уточнила Матвиенко.

Она также отметила, что решение о введение гостиничного сбора каждый регион принимает отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что введение сбора с иностранных гостей 100 рублей с человека в сутки — позволит дополнительно направить до 2 млрд рублей в год на сохранение архитектурного облика Санкт-Петербурга, на приведение в порядок фасадов исторических зданий.

Об этом: Беглов ожидает роста объема туристических услуг