«Экстраординарное событие» – политолог об отставке Сергея Морозова

Москва, , 17:37 — REGNUM Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова была неожиданной, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал 5 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Это неожиданное решение, — сказал Баширов. — Президент РФ был в Астраханской области 14 мая, и его визит был явно направлен на то, чтобы оказать поддержку врио губернатора Сергею Морозову. Поэтому сегодняшняя рокировка — это, конечно, экстраординарное событие. Думаю, что там дело не в том, что, как некоторые пишут, есть проблемы с избирательной кампанией (как мы видим из последних сообщений ВЦИОМ, Морозов побеждал уже в первом туре)».

Политолог отметил, что на ум ему сразу приходит аналогичная история с врио губернатора Калининградской области, который неожиданно по семейным обстоятельствам ушёл, но затем его всё так же неожиданно назначили заместителем руководителя ФСБ, а после этого он возглавил МЧС.

«Я думаю, что решение по господину Морозову связано в первую очередь с какими-то ожидаемыми перестановками в силовом блоке, — сказал Баширов. — Для господина Бабушкина (новый врио Астраханской области Игорь Бабушкин — прим. ИА REGNUM ) это серьёзное и ответственное решение. Он не может отказаться от участия в выборах губернатора Астраханской области. Мы знаем, что они состоятся 8 сентября. И у него крайне мало времени для проведения этой кампании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Как уточняется, Морозов ушёл с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.

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