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Евросоюз готов взяться за энергетику Украины

Политика

Глава Евросовета Дональд Туск обещал украинскому президенту реформировать энергетический сектор

Брюссель, 5 июня 2019, 17:21 — REGNUM  Евросоюз готов поддерживать Украину в реформировании энергетической системы, в сфере борьбы с коррупцией, и стабилизации экономики страны, заявил 5 июня руководитель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Встреча Туска и Зеленского состоялась в Брюсселе.

«Евросоюз всегда будет готов помогать Украине укреплять демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и проводить реформы энергетического сектора. Потому что сильная и демократическая Украина — это в интересах ЕС», — сказал Туск.

Напомним, в состав энергетического сектора Украины также входит газотранспортная система, через которую в страны ЕС поступает российский природный газ.

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Энергетика Украины
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