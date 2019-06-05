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Матвиенко пообещала ускорить строительство памятника примирения в Керчи

Политика

Так глава Совфеда отреагировала на возмущение гражданина США

Матвиенко пообещала ускорить строительство памятника примирения в Керчи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Врангель

Ялта, Крым, 5 июня 2019, 17:19 — REGNUM  Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила ускорить процесс реализации проекта памятника примирения в Керчи. Об этом она заявила 5 июня на международном гуманитарном Ливадийском форуме.

«Я прямо сейчас даю поручение председателю комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиде Федоровне Драгункиной, рассмотреть этот вопрос на заседании комитета, услышать, как планирует министерство культуры это реализовать, в какие сроки, в каком состоянии находится сам проект. Поручаю вам, чтобы на шестом форуме Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский выступил и сказал: «Спасибо, что вы меня услышали и такой памятник сделан». Давайте попробуем реализовать», — отметила Матвиенко.

Она также обратилась к крымским властям.

«Сергей Валериевич (Аксёнов, глава Республики Крым — прим. ИА REGNUM ), просьба к вам тоже взять этот вопрос на контроль», — подчеркнула глава Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Цеков сообщил журналистам о том, что памятник примирения планируется установить в год столетия «исхода» — ухода с полуострова армии Врангеля. Уже в 2017 году исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов сообщил, что установить памятник планируется на подъезде к Крымскому мосту. Однако памятник установлен не был.

Вопрос о том, почему в Керчи не установлен памятник примирения, поднял 5 июня на Ливадийском форуме гражданин США Никита Лобанов-Ростовский. По его заявлению, установку памятника якобы поддержали президент РФ и глава Крыма.

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