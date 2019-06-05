Экс-губернатор Камчатки выдвинулся в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Секретарь ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев подал документы в Горизбирком Санкт-Петербурга о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Северной столицы на сентябрьских выборах.

Поскольку Машковцев выдвинут зарегистрированной политической партией «Коммунисты России», ему не придется собирать подписи избирателей, но необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 10% муниципальных депутатов Петербурга.

Машковцев стал 16-м претендентом на высший пост в исполнительной власти Санкт-Петербурга, обладатель которого определится на выборах 8 сентября 2019 года.

Добавим, что 4 июня о своем намерении баллотироваться Горизбирком уведомил Виктор Перов, выдвинутый городским отделением «Партии социальной защиты».

Первым документы в Горизбирком утром 1 июня подал врио губернатора Александр Беглов, который решил пойти на выборы как самовыдвиженец. Также самовыдвиженцами стали экс-депутат и экс-омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов и предприниматель, бывший председатель «Пиратской партии» Павел Рассудов.

Документы в качестве кандидатов от партий, начиная с 1 июня, подали в избирком депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), депутат ЗакСа Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат ЗакСа Олег Капитанов (ЛДПР), депутат ЗакСа Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Андрей Алескеров («Патриоты России»), Владимир Григорьев («Гражданская сила»), Владимир Козыро («Демократическая партия России»), Николай Заборовский («Партия прогресса»), Любовь Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Андрей Петров («Родина»), Павел Созинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

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