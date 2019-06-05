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Один из командиров сирийской дивизии спецназа убит на юге страны

Политика

«Спящие» ячейки боевиков активизировались в провинциях Дераа, Сувейда и Кунейтра

Один из командиров сирийской дивизии спецназа убит на юге страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 5 июня 2019, 17:13 — REGNUM  На этой неделе в западной части провинции Сувейда был убит один из командиров 15-й дивизии специального назначения Сирийской арабской армии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Бригадный генерал Джамаль Аль-Ахмад из 15-й дивизии ехал по дороге Аль-Хадж, когда группа неизвестных открыла огонь по его автомобилю. Ни одна из групп боевиков не взяла на себя ответственность за нападение.

«Спящие» ячейки Свободной сирийской армии, крупнейшей группировки боевиков в Сирии, действуют в южном регионе страны, нанося удары по подразделениям Сирийской арабской армии в провинциях Дераа, Сувейда и Кунейтра. В последние месяцы их деятельность активизировалась. ИА REGNUM сообщало о нападении исламистов 23 мая на базу сирийской военной разведки в провинции Дераа.

Дамаск перебросил на юг Сирии часть своих подразделений. Однако для проведения полноценной чистки региона их явно недостаточно. Значительная часть сил Сирийской арабской армии сейчас участвует в крупномасштабном наступлении на северо-западе страны с целью ликвидации джихадистского анклава в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах.

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Война в Сирии
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