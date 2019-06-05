Назначен директор филиала управления автодорог «Каспий» в Дагестане

Махачкала, , 16:59 — REGNUM Назначен новый директор дагестанского филиала управления федеральных автомобильных дорог «Каспий». Руководящую должность на временной основе занял Серажутдин Айгумов, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Каспий».

Назначенец с 1994 по 2013 годы проработал в управлении налоговой полиции по Дагестану, затем — в органах республиканского МВД. В последующие пять лет Айгумов работал в «Дагестанавтодор» и дорожном агенстве РД, занимал посты заместителя руководителя.

В 2018 году Серажутдин Айгумов стал одним из финалистов конкурса управленцев «Мой Дагестан». В июне он был назначен на должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Однако в ведомстве он проработал меньше года и был освобождён от должности в апреле 2019 года с формулировкой «по собственному желанию».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель филиала управления федеральных автодорог «Каспий» по Дагестану Магомедрасул Омаров в настоящее время находится под следствием. Он был задержан 4 сентября 2018 по подозрению в получении «отката» в размере 60 млн рублей от гендиректора одной из коммерческих организаций. После задержания он был заключён под стражу, после чего срок ареста несколько раз продлевался.