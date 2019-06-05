Военные Судана договорились с оппозицией о разделении власти — Reuters

Хартум, , 16:46 — REGNUM Военный совет Судана договорился о разделении власти с оппозицией, 5 июня передает агентство Reuters.

По словам Омара аль-Дегэйра, представителя главной оппозиционной группы Судана, «Декларацией сил свободы и перемен» (DFCF), стороны «близки к сделке» о разделении мест между военными и гражданскими в переходном правительстве 50% на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные Судана разогнали лагерь протестующих в Хартуме. На улицах столицы начались беспорядки, жертвами которых за два дня стали 60 человек. 4 июня военные заявили о готовности продолжить переговоры с оппозицией.

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