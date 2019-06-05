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Госдума 10 июня начнет консультации с руководством ПАСЕ

Политика

Речь идет о возможном возвращении делегации в Ассамблею

Москва, 5 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Представители Госдумы 10 июня начнут консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы о гарантиях равных прав национальных делегаций. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской Ассамблее», — заявил Володин.

Участвовать в обсуждении со стороны нижней палаты парламента будут вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Кроме того, во встрече также примут участие представители Совета Федерации.

«Для нас важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи. В связи с решением Комитета министров Совета Европы в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков», — отметил Володин.

По его словам, итоги консультаций участники обсудят с руководителями фракций Госдумы после 10 июня. Решение, направлять ли заявку о регистрации делегации РФ в ПАСЕ будет принято по итогам дискуссии.

Консультации стали возможны после того, как комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

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Внешняя политика России
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