Среда, 5 Июня 2019 года
16:55:40 МСК

Врио губернатора Челябинской области сдал документы в избирком

Политика

Ему предстоит собрать 13 168 подписей жителей региона и 266 подписей депутатов представительных органов

Врио губернатора Челябинской области сдал документы в избирком
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Текслер

Челябинск, 5 июня 2019, 16:33 — REGNUM  Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона, которые пройдут 8 сентября. Он лично принёс документы в облизбирком, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Теперь ему необходимо собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей или 13 168 человек. Кроме того, он должен представить в избирком подписи 7% муниципальных депутатов — 266 человек.

Как пишет издание Накануне.Ru, Алексей Текслер уже определился с тройкой кандидатов в Совет Федерации. Правда, раскрывать её журналистам он пока не стал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Челябинской области — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить