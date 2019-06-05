Врио губернатора Челябинской области сдал документы в избирком

Челябинск, , 16:33 — REGNUM Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона, которые пройдут 8 сентября. Он лично принёс документы в облизбирком, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Теперь ему необходимо собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей или 13 168 человек. Кроме того, он должен представить в избирком подписи 7% муниципальных депутатов — 266 человек.

Как пишет издание Накануне.Ru, Алексей Текслер уже определился с тройкой кандидатов в Совет Федерации. Правда, раскрывать её журналистам он пока не стал.