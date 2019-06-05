Число жертв беспорядков в Судане достигло 60 человек

Хартум, , 16:33 — REGNUM По информации суданских врачей, число жертв разгона лагеря протестующих в Хартуме и последующих столкновений демонстрантов с военными достигло 60 человек, 5 июня передает агентство Reuters.

Столкновения на улицах Хартума и ещё нескольких крупных городов Судана стали самыми кровопролитными с момента свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 июня глава военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что готов возобновить переговоры с оппозицией и пообещал проведение в стране всеобщих выборов.

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