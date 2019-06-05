Александру Беглову не хватало общественной поддержки – эксперт

Москва, , 16:17 — REGNUM Критика, которая звучит в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, носит преимущественно стилистический, а не содержательный характер, считает генеральный директор экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о создании штаба общественной поддержки Беглова.

«Такая форма, как штаб общественной поддержки, это традиционная технология работы с избирателями, — рассказал Старовойтов. — Основная задача этой технологии — демонстрировать, что сам кандидат не является одиноким и пользуется поддержкой других авторитетных граждан. Штаб общественной поддержки традиционно формируется из лидеров общественного мнения по важнейшим вопросам. Лидеры общественного мнения решают несколько важнейших задач. Во-первых, они интерпретируют происходящие события и помогают всему остальному обществу понять, как следует относиться к тому или иному событию. Так как они авторитетны, общество принимает их точку зрения. Вторая, очень важная функция — это функция верификации, то есть подтверждения. Мы живем в эпоху фальшивых новостей, и личное участие лидера общественного мнения — это подтверждение некой достоверности информации».

В то же время эксперт задался вопросом, почему штаб общественной поддержки появился у Беглова только сейчас.

«Мы понимаем, что Беглов до сих пор был одинок. Во всех смыслах. Он был такой герой-одиночка. И вот эта его одинокость вызывала всю критику стилистического содержания его кампании. Критика Беглова несодержательная. Ему очевидно не хватало общественной поддержки. Вот она появилась только сейчас, хотя это стоило сделать на несколько месяцев раньше», — подчеркнул Старовойтов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Петербургское отделение партии «Единая Россия» и лично его секретарь, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров будут всячески поддерживать на губернаторских выборах врио градоначальника Александра Беглова. Об этом сообщил сам Макаров.

Накануне на закрытом для широкого круга СМИ мероприятии были объявлены сопредседатели предвыборного штаба Беглова. Ими стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели и председатель совета ветеранов Петербурга Василий Волобуев.

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