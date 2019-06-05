Новая власть не принесла обещанного мира в Донбасс — МИД РФ

Москва, , 15:44 — REGNUM С приходом новой власти на Украине ситуация в Донбассе не улучшилась, напротив, количество обстрелов в этом регионе возросло. Такое заявление на сегодняшнем брифинге, 5 июня, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на Юго-Востоке Украины», — сказала дипломат.

По её словам, за прошедшую неделю интенсивность обстрелов увеличилась почти вдвое.

«Вопиющим событием стал обстрел ранним утром 4 июня мотопехотной бригадой ВСУ мечети в Куйбышевском районе Донецка», — отметила Захарова, подчеркнув, что обстрел произошёл в день, когда мусульмане отмечали священный праздник Ураза-байрам.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт на Юго-Востоке Украины начался после госпереворота, который произошёл в стране в 2014 году. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании независимых республик. Киев ввёл в Донбасс регулярные войска и начал против местного населения так называемую антитеррористическую операцию.

Напомним, сегодня, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе. Украинский лидер обратился к руководству России, заявив, что это является плохим фоном для возобновления переговоров в Минске. Он также отметил недопустимость «попыток диалога с позиции силы». Поводом для обращения стала информация украинских СМИ, согласно которой за прошедшие сутки в Донбассе погибли трое боевиков ВСУ, ещё трое получили ранения.