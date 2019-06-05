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МИД России оценил угрозу интервенции США в Венесуэлу

Политика

Возможны силовые акции низкой интенсивности

Москва, 5 июня 2019, 15:35 — REGNUM  Угроза прямого вторжения США в Венесуэлу стала меньше, однако опасность незаконных действий против правительства этой страны еще сохраняется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 5 июня.

Так, в Венесуэле возможны силовые акции низкой интенсивности, уточнила она.

Захарова призвала к отказу от действий, направленных на раскол венесуэльских вооруженных сил. Военные должны охранять конституционный строй, а не втягиваться в политический процесс внутри страны, добавила она.

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Москва приветствует готовность оппозиции и правительства Венесуэлы к диалогу и готова содействовать ему, напомнила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, второй раунд переговоров правительственной делегации Венесуэлы с оппозицией прошел в конце мая в Осло и результатов не принес. «Встреча закончилась без достижения согласия», — отметил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

На 6 июня запланированы переговоры оппозиции с представителями Группы Лимы в Гватемале.

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Политический кризис в Венесуэле
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