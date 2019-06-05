Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин: биография

Астрахань, , 15:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 5 июня провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов, ранее занимавший этот пост, ушёл в отставку по собственному желанию.

До назначения в Астраханскую область уроженец Ярославской области Игорь Бабушкин занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно данным, опубликованным на официальном портале прошлого места работа Бабушкина, с 2013 по 2018 год он являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества), а заместителем полпреда стал 25 сентября 2018 года.

Бабушкин является действительным государственным советником РФ второго класса и полковником запаса. Также он награждён орденом Мужества.

Игорь Бабушкин будет исполнять обязанности губернатора до выборов главы региона, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин.

Сергей Морозов возглавил администрацию Астраханской области 28 сентября 2018 года после отставки губернатора Сергея Жилкина. 14 мая 2019 года президент посетил регион в ходе рабочей поездки и провёл встречу с врио главы региона. Владимир Путин подробно остановился на многочисленных социально-экономических проблемах Астраханской области.

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