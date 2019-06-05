Глава Ирана Хасан Рухани прибудет в Таджикистан

Душанбе, , 15:18 — REGNUM В Душанбе ожидают визита президента Ирана Хасана Рухани, который прибудет в таджикистанскую столицу для участия в совещании по сотрудничеству и мерам доверия в Азии. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на информацию министерства иностранных дел Таджикистана.

«По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона президент Ирана Хасан Рухани примет участие в пятом совещании по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, которое состоится 15 июня в Душанбе с участием глав государств региона», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Отмечается, что МИД двух стран подписали меморандум «О принципах и рамках двустороннего сотрудничества в сфере безопасности». Документ предполагает обязательства Таджикистана и Ирана сотрудничать в деле обеспечения безопасности, в том числе в области борьбы с преступностью, угроз конституционным устоям, а также предотвращения отмывания доходов, полученных путем терроризма и экстремизма. Стороны обязуются противостоять незаконному обороту оружия и наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми и киберпреступлениям, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга.

Напомним, что глава таджикистанского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин (Аслов) 1 июня 2019 года совершил визит в Тегеран, где встретился с главой государства, своим иранским коллегой и министром энергетики Ирана.

Стоит отметить, что последние годы ознаменовались осложняющимися двусторонними отношениями Таджикистана и Ирана. Обострение произошло в декабре 2015 года — когда глава уже запрещенной на тот момент у себя на родине Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири был приглашен в Тегеран для участия в международной конференции «Исламское единство».

Душанбе обвинял Тегеран в финансовой поддержке ПИВТ, которая, по версии властей, организовала попытку государственного переворота в сентябре 2015 года, а также организации ряда громких убийств и идеологическом донорстве экстремистского подполья в Таджикистане.

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