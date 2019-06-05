Российская цифровизация на распутье: мировое лидерство или киберрабство

Елена Ведута, , 15:51 — REGNUM

Доклад заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора экономических наук, профессора Елены Николаевны Ведуты «Искусственный интеллект в повышении эффективности управления экономикой» на XV Международной научно-практической конференции «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования», прошедшей в Минске 25−26 апреля 2019 года.

* * *

«Единственное, чего нам следует бояться. — это самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление… Наш народ требует действий — и действий немедленных».

Франклин Делано Рузвельт.

Актуальность

На Всемирном экономическом форуме в 2019 году было заявлено о растущих угрозах цивилизации, проявляющихся в росте геополитической и геоэкономической напряженности между ведущими державами, экологической нагрузки, социального неравенства, масштабных кибератак с разрушением критически важной ИТ-инфраструктуры и сетей. Это свидетельствует о том, что механизм глобального управления, созданный в середине XX века, быстро устаревает, не соответствуя возможностям цифровой экономики, и однополярный мир во главе с США с обслуживающей его доктриной рыночной экономики подошел к концу. Всё более усложняющийся и ускоряющийся в своем развитии мир нуждается в новом механизме государственного (глобального) управления, использующем возможности современных цифровых технологий, и новой доктрине. Признается, что в новом многополярном мире обострится борьба блоков государств за превосходство искусственного интеллекта (ИИ) в управлении.

Материальным носителем ИИ является компьютер. Для того чтобы ИИ служил поддержкой принятия управленческих решений в области экономики, его программное обеспечение должно базироваться на системе математических алгоритмов, имитирующих развитие (движение) экономики в желаемом направлении. Построение системы алгоритмов, лежащих в основе ИИ, зависит от опыта и знаний экономической кибернетики — науки управления информационными процессами в экономике.

У стремящихся к независимости стран ЕАЭС есть стратегическое преимущество — уникальный опыт планирования экономики и знания экономической кибернетики, позволяющие создать наиболее эффективный ИИ, конструирующий будущее в направлении достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

* * *

Цель концепции

Обоснование принципов создания проактивного ИИ для ускоренного движения в направлении достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

* * *

Задачи концепции

выявление принципов функционирования ИИ, создаваемых западными «фабриками мысли»;

оценка современного развития цифровой экономики с позиции обеспечения национальной безопасности ЕАЭС;

анализ ошибок и преимуществ отечественного опыта планирования экономики;

доказательство необходимости использования экономической кибернетики для создания проактивного ИИ как экономической киберсистемы (киберэкономики);

формулирование принципов построения динамической модели межотраслевого-межсекторного баланса как ядра проактивного ИИ.

* * *

I. Аналитический ИИ «купи-продай», обслуживающий хаос для перераспределения производимых доходов и активов в пользу МФО

Опыт жить от маржи «купи-продай», получаемой от торговли товарами и деньгами, развивался с древних времен. Он достиг совершенства, когда мировая финансовая олигархия (МФО) получила в свое распоряжение международную валютную систему, основанную на избранных валютах, запускающих мировую инфляцию для перераспределения производимых доходов и собственности в свою пользу. Для этого и мировые войны организовались.

Историческая практика капитализма, начиная с XVI века, свидетельствует о цикличности его экономической политики. В многополярном мире, где государства конкурируют между собой, используется меркантилизм с вводом таможенных барьеров. Как правило, меркантилизм заканчивается переходом торговых войн к военным действиям. Это и война Наполеона, а потом Первая и Вторая мировые войны. После войны все страны, следуя либерализму, торгуют по правилам созданной МФО новой международной валютной системы. При этом увеличивается технологическое и социальное неравенство развитых стран, где в основном базируется МФО, и развивающихся стран. Рано или поздно спекулятивные игры заканчиваются меркантилизмом для подготовки к военному разрешению развертываемого кризиса. Таким образом, стратегия «купи-продай» реализуется посредством цикличности западной экономической политики «меркантилизм-война-либерализм-меркантилизм…», в которой мировые войны, обеспечивая насильственный выход общества из глобального кризиса, становятся всё более разрушительными для человечества.

С приходом в 2017 году Дональда Трампа к власти в США начался слом глобального финансового управления, реализуемого под флагом либерализма, и переход к многополярности с присущей ей политикой меркантилизма. Учитывая ядерный потенциал разных стран, МФО старается избежать прямого военного конфликта. Следуя знаменитому тезису Натана Ротшильда «кто владеет информацией, тот владеет миром», глобальное финансовое управление сменяется глобальным цифровым управлением, предполагающим, что все страны сдадут информацию о себе без всякой войны. Поэтому, несмотря на то, что по отношению к России применяются санкции, Мировой банк и Большая четверка аудиторских и консалтинговых компаний оказывают России поддержку в цифровизации ее экономики по западным рецептам.

Сегодня для Запада характерно полное отсутствие идей по выходу из глобального кризиса. В основе цифровой стратегии Запада лежит привычная им идеология «купи-продай» и тотального контроля с манипулированием сознания. Поэтому в центре их внимания создание интернет-вещей, FinTech, автоматизация документооборота, мониторинг и др. Цифруя хаос с помощью «Big data», западные «фабрики мысли» наивно полагают, что методом проб и ошибок или «придумывания» наконец-то будет создан ИИ, который сможет привести экономику от дисбаланса к равновесию, от потрясений, национализма и протекционизма к новой эре глобализации. Однако обилие и доступность данных при отсутствии знаний конструирования выхода из глобального кризиса никогда не позволят стихийно действующему ИИ трансформироваться из обращенного назад и прогностического анализа в проактивный, конструирующий будущее в направлении морализации глобализации. Поэтому западный ИИ, «цифрующий» хаос, объективно будет обслуживать деградацию цивилизации с ростом неравенства, безработицы и др., ведущую к киберрабству и в конечном счете к гибели цивилизации.

Понимая растущие угрозы глобального кризиса, МФО надеется на выигрыш во времени для создания в перспективе проактивного ИИ. Поэтому в киберстратегии США, где в основном базируется МФО, основное внимание уделяется продвижению созданного ими киберпространства (интернета) для реализации стратегии «купи-продай» и закрепления их мирового господства. Государства, которые будут стремиться к национальной информационной безопасности, названы ими «государствами-противниками», по отношению к которым может быть организована кибервойна, дестабилизирующая компьютерные системы и жизнь в государстве. Для кадрового обеспечения киберстратегии будут скупаться киберталанты со всего мира, подгоняя под эту цель законы об иммиграции и финансирование специальных образовательных программ в других странах. Организуемые где-либо международные форумы также должны будут выполнять роль союзников США.

Следует отметить, что в настоящее время цифровизация экономики в странах ЕАЭС и разработка ее базовой модели компетенций осуществляется в соответствии с рекомендациями западных цифровиков. Они же выступают с основными докладами на международных форумах в качестве учителей. Всё это ускоряет уничтожение национальной безопасности, тем более что Россия уже названа, наряду с Китаем, Ираном и КНДР, «государством-противником», которое предполагается «наказывать» как киберсредствами, так и политическими, экономическими и военными средствами.

Учитывая ускоренное нарастание угроз национальной безопасности стран ЕАЭС, и прежде всего за счет цифровизации национальной экономики по западным рецептам, требуется срочная разработка национальной программы проактивного ИИ, реализуемого на отечественной технологической платформе.

* * *

II. Проактивный ИИ «затраты-выпуск», конструирующий будущее для роста общественного блага на принципах кибернетики

Проактивный ИИ, реализующий альтернативную стратегию конструирования будущего для роста общественного блага, может создать только Россия совместно с другими странами ЕАЭС. Это связано с тем, что стремящиеся к национальному суверенитету страны ЕАЭС имеют уникальный опыт живого планирования «затраты-выпуск» с учетом обратной связи и знания экономической кибернетики для расчета траектории движения к поставленной цели, т. е. конструирования будущего в желаемом направлении.

СССР, выбравший в конце 20-х годов прошлого века курс индустриализации, создал принципиально новый механизм управления, основанный на живом планировании экономики с учетом обратной связи. Оно представляло собой процесс итеративного согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» разных уровней управления для обеспечения приоритетного развития ключевых отраслей промышленности. Верх определял стратегические приоритеты, низы рассчитывали возможности и посылали заявки в Госплан — какие нужны для этого материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Дальше шла корректировка первичных заявок с учетом производственных возможностей, и так в ходе последовательных приближений (итеративных расчетов) рассчитывался сбалансированный план развития экономики в желаемом направлении.

Благодаря созданной на основе планирования экономики мобилизационной модели, СССР сумел быстро перестроить экономику на военные рельсы и выиграть во Второй мировой войне, быстро восстановить свою экономику и достичь военного паритета с США к середине XX века. Началась новая эпоха конкуренции двух супердержав, СССР и США, олицетворявшая противостояние альтернативных стратегий: «затраты-выпуск», конструирующей будущее в направлении ключевых отраслевых приоритетов, и стратегии «купи-продай» для перераспределения производимых доходов и собственности в пользу МФО, уничтожающей будущее.

В целеполагании СССР содержалась ошибка, поскольку в мирное время отрасли экономики должны развиваться пропорционально, обеспечивая рост общественного блага и тем самым рост реальной платежеспособности рубля. В противном случае возникает диспропорциональность экономики, перерастающая в кризис. Нужна была новая модель планирования «затраты-выпуск», изменяющая вектор движения в сторону роста общественного блага с учетом обратной связи цен равновесия потребительского рынка и предложений по новым технологиям. Кроме того, в условиях роста общественного производства и усложнения производственных взаимосвязей расчет плана становился всё более трудоемким. Поэтому новую модель планирования следовало представить в виде системы математических алгоритмов для использования новейших достижений в области вычислительной техники. Организация информационных потоков в соответствии с требованиями модели и расчеты по ней для повышения эффективности государственного управления означали бы создание проактивного ИИ для конструирования будущего и выигрыш СССР в холодной войне.

Тогда же, к середине XX века, в США, не имевших на своей территории военных действий, появилась так нужная СССР наука кибернетика, изучающая информационные процессы в системах управления для конструирования информационной системы (ИИ), описывающей последовательность операций поступления, передачи и обработки информации для использования ЭВМ в повышении эффективности управления.

Техническая кибернетика изучает и создает на принципах кибернетики технические ИИ, в которых информационные системы обслуживают управляющее воздействие человека на материальный объект. Непосредственно с созданием на принципах кибернетики проактивного ИИ, конструирующего будущее, связана наука экономическая кибернетика. В ней система управления экономикой изучается как функционирующий живой организм, что предполагает знание объективных экономических законов для математического моделирования информационных процессов в системе управления и проведения расчетов траектории движения (плана) в желаемом направлении посредством технических средств, создаваемых на основе достижений технической кибернетики.

Экономическая кибернетика «родилась» в СССР в конце 1960-х годов, что объясняется его уникальным опытом живого планирования. Следуя принципам кибернетики, советский ученый Николай Ведута разработал динамическую модель межотраслевого-межсекторного баланса (МОЕ), представляющую собой систему алгоритмов согласования плановых расчетов «затраты — выпуск» в направлении роста общественного блага. Эта модель является ядром проактивного ИИ (экономической киберсистемы), организующим сбор, передачу обработку и мониторинг данных для выхода на траекторию роста общественного блага.

Первая промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, знаменовалась появлением машин, приведших к значительному росту производительности труда и к социальной революции, утвердившей капитализм. В середине XX века в дверь постучала Вторая промышленная революция, связанная с созданием проактивного ИИ, значительно повышающего производительность управленческого труда в конструировании будущего для культурного прогресса цивилизации. Вот тогда СССР требовалось признание науки экономической кибернетики, предметом которой является координация информационных процессов в общественном производстве для поддержки управленческих решений, в качестве государственной доктрины. И сегодня мир был бы совсем иным.

Однако из-за нехватки опыта планирования, которому было всего лишь 70 лет, экономических знаний, а также развившегося, в частности и по этой причине, экономического волюнтаризма, руководство СССР восприняло кибернетику как вторгающуюся в их право управлять государством. Если затем техническая кибернетика и получила государственную поддержку, то статус экономической кибернетики как государственной доктрины был заблокирован в середине XX века порочной доктриной товарного производства при социализме, согласно которой критерием хозяйствования предприятий становилась прибыль. Последовавшие затем волюнтаристские реформы, направленные на рост финансовых средств, остающихся в распоряжении предприятий, министерств и республик, усиливали хаос в управлении и в конце концов привели к развалу СССР и Госплана в 1991 году. Все бывшие республики оказались в глобальной системе финансового управления, трансформирующейся в настоящее время в систему глобального цифрового управления, ведущего мир к катастрофе.

Проблемы бывшего СССР по созданию проактивного ИИ стали уже проблемами глобального управления, не имеющего ни опыта живого планирования СССР, ни знаний экономической кибернетики. МФО повторяет ошибки СССР, поддерживая по тем же причинам приоритетное развитие технических ИИ, автоматизирующих управление технологическими процессами и документооборот, а также обслуживающих «купи-продай», мониторинг и контроль за юридическими и физическими лицами и т.д. Учитывая, что в эпоху наибольшего сжатия исторического времени главным ресурсом становится собственно время, ЕАЭС, имеющий опыт конструирования будущего и знания экономической кибернетики, должен объективно первым перейти к киберэкономике, использующей проактивный ИИ для конструирования будущего. Это и будет началом управленческой революции для выхода глобализации на траекторию роста общественного блага, реализующую моральные принципы.

* * *

III. Принципы построения динамической модели межотраслевого-межсекторного баланса — ядра проактивного ИИ

Создание супервычилительных мощностей, цифровых технологий (ЦТ) «Big data», блокчейн, «умной» техники, «умных» отраслей и городов, цифровых (электронных) финансов (FinTech), технологий проектирования (BIM), государственных услуг (E-Gov), диспетчерского управления движением транспорта, вещей, автоматизация документооборота и др. является прерогативой инженеров и специалистов в области ЦТ. Все эти направления могут быть эффективными с точки зрения снижения затрат конкретных субъектов, использующих те или иные ЦТ, но не быть эффективными с точки зрения общественных затрат. Решение технических проблем, как и неких математических задач, с помощью использования ЦТ и пр. не могут сами по себе решить важнейшую экономическую проблему пропорционального развития экономики (согласования общественно необходимых потребностей и производственных возможностей) для выхода цивилизации из глобального экономического кризиса и удержания ситуации под контролем. Здесь требуется проактивный ИИ, основанный на динамической модели МОСБ.

В середине XX века в странах Запада, а затем и в СССР возник интерес к построению экономико-математической модели межотраслевого баланса (МОБ) для ее использования в аналитических целях. Для этого был использован эконометрический подход, основанный на экстраполяции сложившихся тенденций без определения управляющих параметров и обратной связи с объектом управления, усложнении используемого математического аппарата и увеличении количества параметров моделей, в том числе задаваемых экзогенно. В СССР при моделировании МОБ, ориентируясь на западный опыт моделирования, также последовали эконометрическому подходу. Поэтому попытки создать на базе статической эконометрической модели МОБ, представленной в виде системы линейных уравнений, автоматизированную систему плановых расчетов (АСПР) были обречены на провал. Для описания процесса живого планирования требовалась динамическая модель, представленная в виде системы алгоритмов согласования плановых расчетов «затраты-выпуск», учитывающая обратные связи, что, собственно, и соответствовало практике планирования в СССР.

Поскольку международные экономические организации не располагают в своем арсенале научно-обоснованной моделью МОБ, то «Big Data», задаваемая стандартом национальных счетов ООН, представляет собой статистические показатели, содержащие повторный счет и дисбалансы. Далее эта недостоверная информация используется Всемирным банком, Международным валютным фондом, ООН, правительствами стран и т.д. для прогнозирования развития экономики на основе «мертвых» эконометрических моделей, игнорирующих обратную связь от источников информации в режиме реального времени, что в принципе не позволяет организовать взаимодействие бизнеса, государства и общества и, следовательно, создать проактивный ИИ. Этот же подход лежит в основе создаваемой в стране цифровой экономики или нынешнего аналитического ИИ, обслуживающего глобальный кризис.

Для создания проактивного ИИ требуется динамическая модель МОСБ, организующая информационные потоки, поступающие в ИИ от экономических субъектов, для координации их деятельности в направлении реализации стратегических целей и ускорения темпа движения за счет внедрения новых технологических способов производства. Построение этой модели предполагает отражение в ней механизма действия объективных экономических законов. Не преодолел бы космический корабль действие закона всемирного тяготения, если бы отсутствовали знания этого закона и не были созданы условия для прекращения его действия.

Принципы построения динамической модели МОБ (МОСБ) таковы.

1. Экономика рассматривается как сознательно оптимизируемая иерархическая система, основанная на смешанной собственности на средства производства, с участием нерезидентов. С учетом иерархии управления экономикой, вводится системное определение показателей «затраты-выпуск», позволяющее агрегировать и дезагрегировать экономическую информацию разных уровней управления с исключением повторного счета.

Существует единый критерий оптимальности, характеризуемый как объективное стремление общества к максимизации темпа роста общественного блага (качества жизни, полезности). Управляющим параметром модели являются производственные инвестиции. Частный бизнес, решения которого по развитию производства не являются стратегически важными для государства, лишь информирует ИИ о своих планах «затраты-выпуск». Он может участвовать в конкурсе для получения госзаказов и необходимых для этого производственных инвестиций.

2. В модели МОСБ находит отражение действие объективных экономических законов, и прежде всего закона стоимости как регулятора пропорциональности экономики через отклонения цен равновесия от цен производителей, и закона экономии времени, выражающегося в эффективном замещении старых технологий новыми для максимизации экономии и вовлечения её в рост общественного блага. Модель МОСБ как динамическая система представляет собой итеративный процесс согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» разных уровней управления, включающий выбор эффективных технологических способов производства и корректировку значений целевых показателей в зависимости от производственных возможностей

3. Принцип оптимизации структуры конечного продукта для выхода на траекторию роста общественного блага (полезности).

Рост общественного блага характеризуется ростом выпуска конечного продукта в структуре, заказанной конечными потребителями (государством, домашними хозяйствами, экспортерами). При этом ресурс труда и макроэкономические пропорции распределения финансовых ресурсов между конечными потребителями и для инвестирования развития производства являются заданными.

Финансовые ресурсы государства распределяются в соответствии с его нуждами на оборону, здравоохранение, охрану природы и т.д. Это распределение и структуры конечных продуктов по каждому направлению определяются экспертами. В определении макроэкономических пропорций между отраслями социальной сферы и структур конечных продуктов для ее функционирования могут принять участие в т.ч. граждане в организованном on-line процессе с учетом обратной информации о производственных возможностях экономики. Такой подход реализует идеи Открытого правительства, декларируемые ООН: прозрачность, участие и взаимодействие граждан и правительства в процессе принятия решений.

На потребительском рынке экспертами являются все граждане, «голосующие» за предлагаемый продукт посредством цен равновесия, информация о которых используется как обратная связь для оптимизации структуры предложения и тем самым для обеспечения роста реальных доходов граждан (полезности).

Структура конечного продукта для экспорта определяется с учетом сложившихся международных обязательств и расчетов эффективности внешнеэкономических связей.

Распределение производственные инвестиций между отраслями материального производства определяется на основе составления планового баланса, нацеленного на максимизацию темпа роста общественного блага, т. е. производства конечного продукта в структуре, заказанной конечными потребителями при условии соблюдения занятости и макроэкономических пропорций.

4. Принцип эффективности производственных инвестиций, соответствующий отражению в модели действия закона экономии времени.

В модели рассчитывается распределение производственных инвестиций, предназначенных для обновления производственных фондов (замещения старых технологических способов производства более эффективными новыми) и для увеличения производственных мощностей, обеспечивающих рост выпуска продукта (накопления). Тем самым обеспечивается максимизация темпов роста выпуска конечного продукта в структуре, заданной конечными потребителями (государством, домашними хозяйствами, экспортерами) с учетом выполнения заданных макроэкономических пропорций и обеспечения полной занятости.

5. Принцип сбалансированности (пропорциональности) развития экономики, соответствующий требованиям объективного закона пропорционального развития экономики.

В модели задача пропорционального развития экономики в направлении реализации стратегических целей решается одновременно с задачами эффективного распределения производственных инвестиций и оптимизации структуры конечного продукта для потребительского рынка при условии соблюдения занятости, макроэкономических пропорций и структур конечных продуктов, диктуемых конечными потребителями.

6. Итеративные расчеты по модели продолжаются до тех пор, пока все задаваемые макроэкономические пропорции, темпы роста конечных продуктов, структуры которых задаются конечными потребителями, в т. ч. с учетом оптимизации структуры конечного продукта для потребительского рынка и достижения занятости, будут согласованы с эффективным распределением производственных инвестиций в пределах заданной точности расчетов.

Следует отметить, что описанный итеративный процесс конструирования будущего — планового МОСБ предполагает реализацию принципа неопределенности, согласно которому процесс нахождения эффективной траектории развития означает одновременно поиск и корректировку целей развития. Используя некоторые прогнозные параметры, макроэкономические пропорции и исходные данные по структуре конечного продукта непроизводственного назначения, модель дает возможность их уточнять в процессе проведения оптимизационных плановых расчетов.

Построение проактивного ИИ на базе динамической модели МОСБ позволит направить пропорциональное развитие экономики на рост общественного блага, реализуя принципы Открытого правительства; обеспечить максимальный темп его роста за счет повышения эффективности использования государственных производственных инвестиций с учетом возможностей привлечения частных инвесторов и их собственных инвестиционных планов; определить пути реформирования действующей системы государственного управления во взаимодействии с бизнесом; сформулировать требования к новой системе национального счетоводства СНС и международным сопоставлениям.

* * *

Резюме

1. Мир, в котором мы живем сегодня, находится в глобальном системном дисбалансе. Надежда, что цифровизация древней стратегии «купи-продай» позволит аналитическому ИИ методом перебора найти цивилизации выход из глобального кризиса, лишь обрекает мир на потерю стремительно уменьшающегося времени и ведет к киберрабству с последующим концом истории.

2. Древняя стратегия объективно должна уступить место стратегии «затраты-выпуск», конструирующей будущее для перехода цивилизации на качественно новый уровень культурного прогресса. Практика планирования «затраты-выпуск» в СССР и родившаяся на её основе экономическая кибернетика позволили создать динамическую модель МОСБ, служащую ядром проактивного ИИ. Без знаний экономической кибернетики, рожденной в СССР, — науки управления экономикой, позволяющей организовать эффективное взаимодействие гражданского общества, бизнеса и правительства в направлении роста общественного блага с помощью цифровых технологий, это сделать невозможно. В противном случае порядок будут наводить физическими методами, и киберрабство станет неизбежным.

3. У стран ЕАЭС есть альтернативный опыт для конструирования будущего. Это — механизм планирования «затраты-выпуск». Разработанная в соответствии с принципами экономической кибернетики динамическая модель межотраслевого-межсекторного баланса позволяет рассчитать траекторию пропорционального развития экономики в направлении роста обще­ственного блага. Внедрение на её основе проактивного ИИ (киберэкономики), организующего сбор, передачу, обработку и мониторинг, позволит ликвидировать корни коррупции и увеличивать реальную платежеспособность национальной валюты — рубля.

Для разработки и отладки модели цифрового управления национальной экономикой, а в перспективе глобальной, не нужен эксперимент над людьми и поиски врагов. Для этого существуют суперкомпьютеры и современные цифровые технологии,

4. Наступает время лидерства стран ЕАЭС в осуществлении управленческой революции, значительно повышающую эффективность государственного (глобального) управления в реализации целей прогрессивного развития государства и цивилизации в целом. В этом есть историческая миссия ЕАЭС — взять на себя ответственность за выстраивание альтернативной стратегии цифровой экономики, конструирующей будущее для роста общественного блага с переходом на новый качественный уровень развития цивилизации.

5. Требуется организация глобального диалога, объединяющего интеллектуальные ресурсы мира для признания экономической кибернетики в качестве новой доктрины развития цивилизации и права ЕАЭС первыми реализовать проактивный, а точнее кибернетический ИИ в управлении экономикой.

Читайте ранее в этом сюжете: США устраивают слежку за КНДР, Киев обвиняет РФ в войне: Радио REGNUM