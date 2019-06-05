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Министр труда Франции встретится с коллегами из стран G7 в Париже

Политика

Встреча министров пройдет 6−7 июня

Париж, 5 июня 2019, 15:20 — REGNUM  Франция будет выступать за «большую справедливость в условиях глобализации» на встрече министров G7 6−7 июня в Париже, сообщает Le Figaro.

В рамках председательства Франции в G7, сосредоточенного на борьбе с неравенством, министр труда Франции Мюриэль Пенико примет своих коллег из США, Канады, Япония, Германия, Великобритания и Италия, а также представителей крупного бизнеса и социальных партнеров в здании министерства труда в Париже.

Известно, что на повестке дня стоит четыре темы: укрепление многостороннего сотрудничества для большей социальной справедливости, поддержка всеобщего доступа к социальной защите, подготовка людей к цифровым преобразованиям и обеспечение профессионального равенства между женщинами и мужчинами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств G7 пройдет в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча глав МИД G7 пройдет во Франции 5-6 апреля

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Политическая жизнь Франции
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