Лавров 10 июня примет в Москве главу МИД Мали

Москва, , 15:19 — REGNUM Встреча глав МИД России и Мали Сергея Лаврова и Камиссы Камары запланирована в Москве 10 июня. Об этом сообщила 5 июня журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали будет находиться в Москве с рабочим визитом 9 и 10 июня, уточнила она. Лавров и его малийская коллега обсудят политические, торгово-экономические и гуманитарные вопросы, уделив особое внимание перспективам развития делового партнерства двух стран.

Кроме того, в повестке встречи — глобальная и африканская проблематика, в том числе — противодействие терроризму и экстремизму, добавила Захарова.

Камисса Камара возглавила внешнеполитическое ведомство Мали в сентябре 2018 года.