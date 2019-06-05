Медведев призвал Словакию подключиться к проекту «Северный поток — 2»

Москва, , 14:59 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил Словакию принять участие в российских проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом премьер-министр заявил сегодня, 5 июня, по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

При этом премьер-министр отметил, что Москва и Братислава должны совместно найти взаимовыгодные решения по подключению Словакии к проектам трудопроводов. По его словам, такое обсуждение между министрами двух стран уже ведётся.

«Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к «Турецкому потоку», — приводит ТАСС слова Медведева

В свою очередь Пеллегрини отметил готовность страны предоставить свои подземные хранилища газа для сырья, которое будет поставляться по газопроводу.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, будет проложен от России до Германии по дну Балтийского моря. Через него российский газ будет поставляться в Европу в обход Украины. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива. Завершить строительство объекта планируют в начале 2020 года.

Против реализации проекта активно выступают США и Украина. Так, Вашингтон пытается навязать странам ЕС свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, а Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива.