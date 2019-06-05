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Китай временно закрывает пункты пропуска на границе с Киргизией

Политика

Это связано с празднованием в Китае «Фестиваля драконьих лодок»

Бишкек, 5 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Власти Китая с 7 по 9 июня закрывают два пункта пропуска на границе с Киргизией, сообщает 5 июня пресс-служба киргизской Государственной пограничной службы.

Отмечается, что это связано с празднованием в Китае «Фестиваля драконьих лодок». Будут временно закрыты пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный». Их работа возобновится 10 июня.

Напомним, праздник драконьих лодок отмечается на пятый день пятого месяца по лунному календарю и является традиционным китайским праздником, который символизирует наступления лета.

Одним из основных атрибутов празднования является гребля на лодках, стилизованных под драконов. Традиционным праздничным блюдом являются цзунцзы — комочки риса, упакованные в виноградный лист.

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Проблемы пограничных пунктов пропуска
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