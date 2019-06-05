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На Украине решили узнать, как «Нафтогаз» формирует тарифы на газ

Политика

Ранее специалисты признали, что государство фактически не контролирует деятельность «Нафтогаза»

Киев, 5 июня 2019, 14:52 — REGNUM  Правительство Украины совместно со Счётной палатой, Антимонопольным комитетом, Государственной фискальной службой и Государственной аудиторской службой сформирует совместную группу для проверки тарифов «Нафтогаза» для населения. С такой инициативой выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 5 июня информационное агентство УНИАН.

«Если, не дай Бог, «Нафтогаз Украины» не откроет документы, по сколько они покупают, как они транспортируют, как они продают, — я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены, — отметил он. — Должно быть всё открыто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата Украины пришла к выводу, что у правительства Украины фактически нет полномочий, позволяющих контролировать деятельность «Нафтогаза».

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Реформа и разделение «Нафтогаза Украины»
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