На Украине решили узнать, как «Нафтогаз» формирует тарифы на газ

Киев, , 14:52 — REGNUM Правительство Украины совместно со Счётной палатой, Антимонопольным комитетом, Государственной фискальной службой и Государственной аудиторской службой сформирует совместную группу для проверки тарифов «Нафтогаза» для населения. С такой инициативой выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 5 июня информационное агентство УНИАН.

«Если, не дай Бог, «Нафтогаз Украины» не откроет документы, по сколько они покупают, как они транспортируют, как они продают, — я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены, — отметил он. — Должно быть всё открыто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата Украины пришла к выводу, что у правительства Украины фактически нет полномочий, позволяющих контролировать деятельность «Нафтогаза».

Читайте также: Правительство Украины фактически не контролирует «Нафтогаз» — аудиторы