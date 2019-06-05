Среда, 5 Июня 2019 года
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Глава МВД Украины не намерен уходить в отставку

Политика

Руководству нацполиции также не следует увольняться

Киев, 5 июня 2019, 14:37 — REGNUM  Глава МВД Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об уходе в связи с гибелью ребёнка в городе Переяслав-Хмельницкий. Об этом сам министр заявил 5 июня в кулуарах Верховной рады.

По его мнению, руководителю Национальной полиции Украины также не следует уходить с должности:

«Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает всё, что от него зависит», — рассказал он.

Аваков отметил, что вопрос о его отставке может рассмотреть парламент в установленном законом порядке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Переяслав-Хмельницком двое правоохранителей получили травмы ног во время акции протеста против пребывания Авакова на должности министра.

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Политическая жизнь Украины
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