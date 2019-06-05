Глава МВД Украины не намерен уходить в отставку

Киев, , 14:37 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об уходе в связи с гибелью ребёнка в городе Переяслав-Хмельницкий. Об этом сам министр заявил 5 июня в кулуарах Верховной рады.

По его мнению, руководителю Национальной полиции Украины также не следует уходить с должности:

«Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает всё, что от него зависит», — рассказал он.

Аваков отметил, что вопрос о его отставке может рассмотреть парламент в установленном законом порядке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Переяслав-Хмельницком двое правоохранителей получили травмы ног во время акции протеста против пребывания Авакова на должности министра.

Читайте также: В Киевской области произошли столкновения полицейских с протестующими

А также: Глава полиции Киевской области ушёл в отставку. Аваков на очереди?