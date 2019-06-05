Брюссель может взыскать долги с Рима — СМИ

Брюссель, , 14:34 — REGNUM Европейская комиссия принимает меры против Италии из-за ее высоких долгов: письмо из Брюсселя с рекомендацией начать судопроизводство уже на пути в соответствующие органы, передает канал n-tv 5 июня со ссылкой на источник, близкий к руководству Европейского союза (ЕС).

Европейская комиссия заключила, что правительство Италии не приняло достаточных мер для погашения государственного долга страны в 2018 году. Теперь Риму грозит штраф в миллиарды евро.

Соотношение государственного долга Италии к ВВП в 2018 году достигло 132%. Это второй после Греции коэффициент задолженности в ЕС и один из самых высоких в мире. В денежном выражении долг Италии составляет €2,3 трлн. Чем выше долг, тем больше налоговых поступлений нужно направлять на погашение растущих процентов. Возможности для будущих правительств Италии строго ограничены.

Ранее Италия заявила о своей жесткой позиции в споре с Европейской комиссией.

«Наша экономика уже находится в состоянии стагнации, и если мы сократим расходы или повысим налоги, то мы обязательно получим рецессию, — заявил глава бюджетного комитета палаты представителей Клаудио Борги из правящей партии «Лига». — Это то, чего добивается Комиссия?»

Ранее средства массовой информации сообщили, что в конце минувшей недели правящая коалиция Италии, в которую входят партии «Лига» и «Движение 5 звезд», может объявить о прекращении совместной работы.

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