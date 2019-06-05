800 проблемных «копов»: «Успешная» реформа полиции Украины

Киев, , 14:29 — REGNUM Реформа украинской полиции идет в правильном направлении, однако на пути к цели всегда бывают «досадные ситуации и досадные поражения», — заявил сегодня, 5 июня, на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что пятилетний Кирилл Тлявов из города Переяслав-Хмельницкий получил 31 мая огнестрельное ранение на детское площадке от нетрезвых полицейских, которые решили для развлечения пострелять. 3 июня мальчик скончался в одной из больниц Киева. Эта трагедия спровоцировала ряд масштабных акций, направленных против руководства МВД и персонально против Авакова.

«Реформа полиции идет, в том числе, в правильном направлении, но это не отменяет ответственности и нашего сожаления по поводу этого инцидента. Сегодня было проведено дисциплинарное селекторное совещание по вопросу профилактики подобных случаев, в том числе о поведении работников, находящихся не на службе», — заявил Аваков.

Также он подтвердил, что полицейские, которых подозревают в убийстве ребенка, были уволены из-за того, что не прошли переаттестацию, но успешно восстановились на работе по решению суда, и ничего с этим сделать было нельзя. По данным министра, сейчас в полиции Украины работает около 800 таких сотрудников.

Кроме того, Аваков на этом брифинге дал понять, что не собирается сам подавать в отставку в связи с последним скандалом. Министр, вместе с тем, дал понять, что его может уволить Верховная рада.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский пообещал, что по итогам расследованиябудет и политическая ответственность, и уголовная ответственность.

«Мы об этом говорили с министром (Аваковым), неоднократно в течение этих двух дней… Мы можем делать все, но не можем вернуть жизнь. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны, и к тем, кто принимает решения, пожалуйста, на законодательном уровне все должны быть очень серьезно уголовно наказаны», — сказал Зеленский.