Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса не пройдёт – прогноз

Москва, , 15:11 — REGNUM Законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, внесённый на рассмотрение депутатов Верховной рады, нарушает все международные нормы, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 5 июня.

«Скорее всего, это предвыборный пиар, — сказал Никанорова. — Мы все понимаем, что сейчас началась предвыборная кампания в Верховную раду, и некоторые представители украинского политикума стараются как-нибудь выделиться. Есть и такой электорат на Украине. Это популизм и пиар-ход. Но хочется надеяться, что остались остатки разума в украинском истеблишменте и законопроект не пройдёт, так как нарушает все международные нормы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, обратившихся за получением гражданства Российской Федерации. Автор законопроекта — депутат Олег Мусий.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада рассмотрит проект закона о конфискации имущества у жителей Донбасса